Die Kripo ermittelt : Einbruch in Einfamilienhaus in Quickborn – Täter stehlen Schmuck

Das Zeitfenster, in dem der oder die Täter zugeschlagen haben, ist relativ groß. Dennoch hoffen die Ermittler auf sachdienliche Hinweise von Zeugen.

Quickborn | Die dunkle Jahreszeit hat längst begonnen und so steigt auch wieder die Zahl der Einbrüche im Kreis Pinneberg. Am Donnerstag (21. Oktober) sind bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Harksheider Weg in Quickborn eingedrungen. Sie stahlen Schmuck, wie Polizei-Pressesprecher Lars Brockmann mitteilte. Demnach müssen sie zwischen 8.15 und 19.45 U...

