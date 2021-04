Rettungshubschrauber vor Ort : Von Auto erfasst: E-Scooter-Fahrer bei Unfall in Norderstedt schwer verletzt

Die Jugendlichen waren plötzlich auf die Straße gefahren. Ein 36-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Norderstedt | Am Samstag (17. April) sind zwei junge E-Scooter-Fahrer beim Zusammenstoß mit einem Auto in Norderstedt schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Montag (19. April) mit. Lebensbedrohlich waren die Verletzungen demnach zwar nicht, aber die Rettungskräfte forderten für einen der beiden Teenager einen Rettungshubschrauber an. Plötzlich auf die...

