Diebstahl in Norderstedt : Einkaufstasche aus Fahrradkorb gestohlen – Rentnerin nimmt Verfolgung auf

Die Garstedterin war mit ihrem Fahrrad unterwegs, als ein Unbekannter plötzlich in ihren Fahrradkorb griff und die Einkaufstasche stahl. Sie nahm mutig die Verfolgung auf.

Norderstedt | Eine 82-jährige Rentnerin aus Norderstedt ist am Freitag (4. Januar) Opfer eines dreisten Diebstahls geworden. Nach ihrer Täterbeschreibung ist die Kriminalpolizei in Norderstedt nun auf der Suche nach dem Dieb. Wie Polizeisprecherin Sandra Firsching am Montag (7. Januar) schilderte, war die Rentnerin mit ihrem Fahrrad auf dem Weg zu einem Lebensmi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.