Quickborn : Einbruch in Famila-Markt: Diebe klauen Zigaretten aus Tabak-Shop

Die Kripo in Pinneberg ermittelt jetzt in einem besonders schweren Fall des Diebstahls.

Claudia Ellersiek

05. Oktober 2021, 16:34 Uhr

Quickborn | Nach dem Einbruch in den Famila-Markt in der Quickborner Pascalstraße ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Gleichzeitig werden mögliche Hinweisgeber gesucht. Das hat der Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg, Lars Brockmann, mitgeteilt.

Keine Angaben zur Vorgehensweise

In einer Presseerklärung spricht er von einem „besonders schweren Fall des Diebstahls“. Demnach sind Unbekannte in der Zeit von Samstag (2. Oktober) nach Geschäftsschluss bis Montag am Morgen (4. Oktober) gewaltsam in das Gebäude eingedrungen. Wie genau sie das anstellten, teilte der Polizeisprecher aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht mit.

Ziel der Täter war offenbar der Shop mit den Tabakwaren. Wie hoch der Wert der von ihnen gemachten Beute ist, steht bislang nicht fest. Die Polizei fragt deshalb jetzt, wer im angenommenen Tatzeitraum ein verdächtiges Fahrzeug oder etwa verdächtige Personen beobachtet hat. Diese und andere sachdienliche Hinweise können unter Telefon (04101) 2020 gemeldet werden.