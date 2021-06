Prisdorferin beteiligt : „Die Waagschale“: Erster Unverpackt-Laden in Norderstedt eröffnet

Der Name des ersten Unverpackt-Ladens in Norderstedt ist Programm. Kathrin Kahnert aus Norderstedt und Nadia Mispelbaum aus Prisdorf haben die Eröffnung gefeiert.

Norderstedt | Geduldig stehen die Kunden in der Hitze Schlange. Die meisten haben eigene Tupperboxen, Gläser oder Flaschen dabei. Damit sind sie gut beraten. Denn wer im Unverpackt-Laden Waagschale an der Ulzburger Straße 605 in Norderstedt einkauft, muss seine Gefäße selbst mitbringen – oder kann Pfandbehälter für bestimmte Produktgruppen erhalten. Plastik als Ver...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.