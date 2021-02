Seniorin verschwunden : Vermisst in Norderstedt: Wer hat die 84-jährige Christa W. gesehen?

Am Samstag (13. Februar) wurde die Frau zuletzt gesehen. Seit Sonntag sucht die Polizei nach der Norderstedterin.

Avatar_shz von Caroline Hofmann

16. Februar 2021, 11:03 Uhr

Norderstedt | Die Norderstedterin Christa W. wird vermisst. Die 84-Jährige wurde zuletzt am Samstag (13. Februar) gesehen. Am Sonntagabend (14. Februar) wurde sie schließlich als vermisst gemeldet. Die Polizei ist nun auf der Suche nach der Frau aus der Segeberger Chaussee in Norderstedt.

Umfangreiche Suchmaßnahmen waren erfolglos

Wann die Norderstedterin verschwunden ist, kann laut Polizei-Pressesprecher Lars Brockmann nicht genau gesagt werden. „Sie kann ihre Wohnung auch schon am Samstag mit unbekanntem Ziel verlassen haben“, erläuterte er. Umfangreiche Suchmaßnahmen unter anderem mit Diensthunden und einer Rettungshundestaffel hätten bisher nicht zum Auffinden der Seniorin geführt.

Wer hat Christa W. gesehen?

Jetzt wendet sich die Polizei mit einem Foto der Vermissten an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise. Christa W. ist zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Zur Kleidung liegen der Polizei keine Erkenntnisse vor.

Wer die 84-Jährige gesehen hat, möge sich an die 110 oder jede andere Polizeidienststelle wenden.