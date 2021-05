Norderstedt : Drei Gebäude, einzigartige Sammlung: Feuerwehrmuseum öffnet wieder

Dazu entfällt im Stadtmuseum die Notwendigkeit, ein Zeitfenster für den Besuch zu buchen. Beide Einrichtungen kehren zu regulären Öffnungszeiten zurück.

Norderstedt | Nach den von der Landesregierung in Schleswig-Holstein verkündeten Corona-Lockerungen gibt es für Freunde der Museen in Norderstedt gute Nachrichten: Sowohl das Stadt- als auch das Feuerwehrmuseum gehen am Samstag (29. Mai) wieder in den Regelbetrieb. Eine telefonische Terminbuchung ist damit nicht mehr nötig. Am Wochenende müssen alle Besucher noch e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.