Bei Dacharbeiten in Hasloh : Farbe läuft in Entwässerungsgraben – Polizei schnappt Verursacher

Bei Dachsanierungsarbeiten ist auch Farbe zum Versiegeln eingesetzt worden. Doch der Regen am Folgetag spülte die Dachfarbe offenbar direkt in die Regenwasserkanalisation.

Hasloh/Bönningstedt | In der Gemeinde Hasloh ist ein Straßengraben mit Dachfarbe verunreinigt worden. Mitarbeiter des Bauhofs am Klövensteen entdeckten am Donnerstag (4. November) das rotbraun verfärbte Regenwasser in dem Straßengraben und informierten die Beamte der Polizeistation in der Nachbargemeinde Bönningstedt. Wie Polizeisprecher Lars Brockmann mitteilte, konnten d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.