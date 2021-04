Quickborn : DRK-Vortrag: So schlecht geht es Kindern in der Corona-Krise

Fast jedes dritte Kind leide unter psychischen Auffälligkeiten. Wie man ihnen helfen kann, ist Thema eines Infoabends.

Quickborn | Fast jedes dritte Kind in Deutschland leidet ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie unter psychischen Auffälligkeiten. Das geht aus einer Studie von Forschern am Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf hervor. Das Team im Quickborner Familienzentrum des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) nimmt diese Entwicklung zum Anlass, insbesondere für Eltern, aber...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.