DFB-Pokal : Vor 765 Fans: Eintracht Norderstedt plant Pokalcoup gegen Hannover 96

Eintracht Norderstedt ist in der ersten DFB-Pokalrunde fast schon ein erfahrener Hase. Aber es soll auch mal weitergehen. Am Samstag kommt Zweitligist Hannover 96. Was ist drin für die Eintracht?

Norderstedt | Dreimal hat es nicht geklappt, aber im vierten Versuch soll die Pokalüberraschung gelingen. Der Hamburger Fußball-Cupgewinner Eintracht Norderstedt will am Samstag (7. August, 15.30 Uhr) im Edmund-Plambeck-Stadion an der Ochsenzoller Straße den Favoriten Hannover 96 aus dem DFB-Pokal werfen. 2016 hatte die Eintracht ihr Debüt im bundesweiten Wettbe...

