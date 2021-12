Corona-Lage in Quickborn : Stadt rüstet auf: Noch eine Impfaktion und immer mehr Testzentren

Apotheker Gunnar Stehr kündigt für Quickborn eine weitere Impfaktion an. Dazu steigt die Zahl der Testzentren erneut. Eine Übersicht.

Quickborn | Die Zahl derer, die in Quickborn eine öffentliche Impfaktion anbieten steigt. Am Dienstag und Mittwoch (7. und 8. Dezember) sind erneut mehrere mobile Impfteams der Kassenärztlichen Vereinigung vor Ort. Das Angebot, organisiert von der Stadt Quickborn, ist seit Wochen komplett ausgebucht. Mit Gunnar Stehr, Inhaber der Pinnau Apotheke an der Kieler Str...

