Corona-Ausbruch in Pflegeheim : Norderstedt: Drei weitere Heimbewohner sterben an Infektion

Drei weitere Bewohner der Einrichtung in Norderstedt sind an den Folgen der Corona-Infektion gestorben. Damit steigt die Zahl der Todesfälle seit Vermeldung des Corona-Ausbruchs auf sechs an.

Norderstedt | Traurige Nachrichten aus dem Senioren- und Pflegeheim Haus Hog'n Dor in Norderstedt: Obwohl es in den vergangenen Tagen keine weiteren Neuinfektionen bei den Heimbewohnern mehr gab, entspannt sich die Lage nach dem Corona-Ausbruch keinesfalls. Wie die Kreisverwaltung am Montag (1. November) mitteilte, sind nun drei weitere Heimbewohner an den Folgen i...

