Nach Ausbruch im Pflegeheim : Norderstedt: Zweiter Corona-Todesfall im Haus Hog'n Dor

66 Heimbewohner hatten sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Fünf müssen aktuell in einem Krankenhaus aufgrund ihrer Infektion behandelt werden. Zwei Bewohnern ist der Ausbruch bislang zum Verhängnis geworden.

Norderstedt | Der Corona-Ausbruch in der Norderstedter Senioren- und Pflegeeinrichtung Haus Hog'n Dor hat ein weiteres Opfer gefordert. Wie Sabrina Müller, Sprecherin des Kreises Segeberg, am Montag (25. Oktober) mitteilte, ist nun ein 80 Jahre alter Heimbewohner im Krankenhaus an den Folgen seiner Infektion verstorben. Damit steigt die Zahl der Heimbewohner, die a...

