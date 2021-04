Corona-Lockerungen in SH : Kinder im Kreis Segeberg dürfen zurück in die Kitas und Schulen

Der Kreis reagiert auf die sinkende Inzidenz. Damit kehrt auch in Ellerau und Norderstedt ein Stück Normalität zurück.

Bad Segeberg | Ab Montag (3. Mai) dürfen alle Kinder zurück in die Kitas und Schulen, auch in Ellerau und Norderstedt. Möglich wird das durch eine neue Verfügung des Kreises Segeberg, der damit auf die weiter sinkenden Infektionszahlen reagiert. Das hat der Pressesprecher der Kreisverwaltung, Robert Tschuschke, am Freitag (30. April) mitgeteilt. Bislang von den L...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.