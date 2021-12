70 neue Fälle in 24 Stunden : Corona im Kreis Segeberg: Erster Verdacht auf Omikron-Variante

Die Mutation hat nun möglicherweise auch den Kreis Segeberg erreicht. Bei einem der 70 nachgewiesenen Corona-Fälle besteht nach Kreisangaben der Verdacht.

Kreis Segeberg | Die Omikron-Variante ist momentan in aller Munde. Die Mutation des Coronavirus breitet sich inzwischen in Deutschland und nun auch offenbar im Kreis Segeberg aus. Wie Kreissprecherin Sabrina Müller am Mittwoch (8. Dezember) mitteilte, gibt es bei einem der insgesamt 70 bestätigten Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden den Verdacht auf eine Infektion...

