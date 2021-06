Corona-Ausbruch in Ellerau : Grundschule-Klasse und Lehrer müssen zu Ferienbeginn in Quarantäne

Ein Kind der Ellerauer Grundschule hat sich mit dem Corona-Virus infiziert, Mitschüler und Lehrer sind in Quarantäne geschickt worden. Es laufen derzeit Untersuchungen auf Virusvarianten.

Ellerau | Der neuerliche Corona-Ausbruch in der Gemeinde Ellerau betrifft nun auch die Grundschule: Nachdem das Virus bei einem Kind nachgewiesen worden war, sind am Dienstag (15. Juni) dessen gesamte Schulklasse mit 21 Kindern und drei Lehrkräften in häusliche Quarantäne geschickt worden. Das teilte Bürgermeister Ralf Martens (BVE) während der jüngsten Gemeind...

