Personalausfälle : Corona-Testzentrum auf dem Quickborner Rathausplatz geschlossen

Wer sich in Quickborn auf das Coronavirus testen lassen möchte, muss erst einmal auf andere Teststationen zurückgreifen.

Quickborn | Das Corona-Testzentrum auf dem Quickborner Rathausplatz bleibt am Samstag und Sonntag, 9. und 10. April, geschlossen. Wie die Quickborner Verwaltung kurzfristig am Freitag (8. April) mitteilte, seien „krankheitsbedingte Personalausfälle“ der Grund dafür. Weiterlesen: Quickborn: Corona-Testzentrum am Rathaus verlängert Öffnungszeiten Wer einen C...

