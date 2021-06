Corona-Lage weiter entspannt : Norderstedt mit Inzidenz von 0, Ellerau liegt bei 15,8

In der knapp 6300 Einwohner großen Gemeinde Ellerau hat sich eine Person mit dem Coronavirus infiziert. Demnach steigt auch die Inzidenz wieder an.

Kreis Segeberg | Erstmals seit vielen Monaten hat es in Norderstedt innerhalb einer Woche keine weiteren Corona-Fälle gegeben. Das geht aus der wöchentlichen Übermittlung der lokalen Inzidenzen im Kreis Segeberg hervor. Demnach liegt die 7-Tage-Inzidenz in Norderstedt aktuell bei 0,0. Zwar haben sich in Norderstedt innerhalb der vergangenen sieben Tage keine ...

