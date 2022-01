Corona-Lage im Kreis Segeberg : Werte stagnieren: Fallzahlen und Inzidenz weiter auf hohem Niveau

Täglich meldet der Kreis Segeberg weit mehr als 500 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden. Die Lage im Kreisgebiet bleibt angespannt.

Kreis Segeberg | Die Corona-Lage im Kreis Segeberg bleibt angespannt. Die Zahlen stagnieren im Vergleich zur Vorwoche weitestgehend, Veränderungen gibt es nur marginal. Mehrere Partys rund um die Weihnachtsfeiertage und Omikron haben ihren Teil dazu beigetragen, dass die Fallzahlen auch weiterhin auf einem relativ hohen Niveau bleiben. Inzidenz schwankt um 1000 Am 18. Januar schon knackte der Kreis Segeberg bei der 7-Tage-Inzidenz die Marke von 1000, hatte sogar zwischenzeitlich in ganz Schleswig-Holstein den höchsten Wert. Das ist inzwischen nicht mehr der Fall – der Kreis Stormarn liegt mit einer Inzidenz von 1786,6 (Stand: 27. Januar) weit vorne – aber auch weiterhin dümpelt der Kreis Segeberg um eine Inzidenz knapp unter und über 1000. Ähnliches Bild auf lokaler Ebene. Auch in den Städten, Ämtern und Kommunen des Kreises gibt es kaum eine Veränderung zur Vorwoche. Mit einer Inzidenz von 1661,1 sind in Kaltenkirchen die meisten Corona-Fälle verzeichnet worden. Dicht dahinter Norderstedt mit 1531,2. Eine minimale Verbesserung in der Gemeinde Ellerau von 793,8 auf 746,2. Nach den Weihnachtspartys ist die Zahl der aktuell Infizierten bereits Anfang des Jahres drastisch angestiegen. Seitdem klettert die Zahl unaufhörlich in die Höhe. Am Freitag (28. Januar) teilte Kreissprecherin Sabrina Müller mit, dass derzeit 8156 Menschen im Kreisgebiet an Corona erkrankt sind. Wieder ein neuer Höchstwert, wie so häufig in den vergangenen Tagen. 647 neue Fälle in 24 Stunden Nachdem die Kreisverwaltung aufgrund der enormen Masse an Meldungen die weiße Flagge gehisst und die täglichen Meldungen der Fallzahlen zunächst eingestellt hatte, werden sie nun seit Mitte Januar wieder mitgeteilt. Sie bleiben weiter auf einem hohen Niveau. Innerhalb von 24 Stunden meldete Müller zuletzt am Freitag 647 per PCR-Test nachgewiesene Neuinfektionen im Kreisgebiet. Zum Vergleich: Im selben Monat vor einem Jahr waren es fast durchgängig weniger als 50 Fälle pro Tag. Obwohl sich die Lage im Infektionsschutz wieder etwas beruhigt hat, weist Müller darauf hin, dass die täglich gemeldeten Zahlen nur den Stand in den vergangenen 24 Stunden (14 bis 14 Uhr) widerspiegeln. „Es handelt sich also nur um einen Tages-Zwischenstand“, betont Müller in der Mitteilung. Derzeit werden auch weiter keine Angaben zu Personen in Quarantäne und zu Genesenen gemacht. Auch interessant: Folgenschwere Weihnachtspartys: Wie Omikron den Kreis Segeberg überrollt hat Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich im Kreis Segeberg insgesamt 23.351 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 34 Personen werden in einer Klinik versorgt, zwei davon intensivmedizinisch. Die Gesamtzahl der vom Kreis Segeberg statistisch erfassten Verstorbenen an oder mit Covid-19 beträgt 207. ...

