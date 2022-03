Corona-Lage im Kreis Segeberg : Zahl der Infektionen bei Menschen zwischen 35 und 59 am höchsten

Von Corona-Entspannung kann im Kreis Segeberg noch nicht die Rede sein. Weiterhin meldet der Kreis viele Neuinfektionen. Die Inzidenz ist zuletzt wieder gestiegen.

Kreis Segeberg | Menschen im Alter zwischen 35 und 59 Jahren infizieren sich am häufigsten mit dem Coronavirus. Daran hat sich in den vergangenen Monaten nach der Auswertung durch die Kreisverwaltung nichts geändert – nur die Zahlen sind in den vergangenen Wochen enorm angestiegen. Waren es in der letzten Kalenderwoche des Jahres 2021 noch 333 Infizierte dieser Alters...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.