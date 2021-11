Steigende Corona-Fallzahlen : Haslohs Seniorenbeirat fordert mobiles Impfangebot in der Gemeinde

Die beiden Impfzentren des Kreises Pinneberg haben ihren Betrieb eingestellt. Damit trotzdem möglichst viele Bürger eine Impfung erhalten, soll ein mobiles Impfteam auch nach Hasloh kommen.

Hasloh | Experten hatten es schon lange vorhergesagt: Jetzt steigen im ganzen Land die Corona-Fallzahlen wieder deutlich an. Die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland zeigt mit 201,1 den höchsten Tageswert seit Beginn der Pandemie an. Ganz so dramatisch sieht es im Kreis Pinneberg zwar noch nicht aus, aber der Hasloher Seniorenbeirat mahnt vor einer Verschlimmerung d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.