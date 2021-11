Corona-Ausbruch in Quickborn : Pflegeheim-Bewohner stirbt nach Infektion – weitere Fälle nachgewiesen

In den vergangenen Tagen waren insgesamt 25 Bewohner und Mitarbeiter eines Quickborner Pflegeheims positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach Angaben des Kreises sind nun wenige weitere Fälle hinzugekommen.

Quickborn | Der Corona-Ausbruch im Dana-Pflegeheim Klingenberg in Quickborn (Kreis Pinneberg) hat ein erstes Todesopfer gefordert. Wie Kreissprecherin Katja Wohlers am Donnerstag (18. November) mitteilte, sei ein Heimbewohner an oder mit dem Coronavirus verstorben. Hinzu kommt, dass nach Testungen am Mittwoch (17. November) weitere Ergebnisse positiv ausgefallen ...

