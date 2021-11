Corona-Ausbruch in Quickborn : 25 Bewohner und Mitarbeiter in Dana-Pflegeheim positiv getestet

Der Dana-Geschäftsführer berichtet von teilweise heftigen Symptomen. Allerdings musste nach letztem Stand kein Bewohner oder Mitarbeiter in einem Krankenhaus behandelt werden.

Quickborn | 25 Bewohner und Mitarbeiter sind in den vergangenen Tagen im Dana-Pflegeheim Klingenberg in Quickborn (Kreis Pinneberg) positiv auf das Coronavirus getestet worden. Entsprechende PCR-Test hätten die Infektionen nachgewiesen, bestätigte Dana-Geschäftsführer Dr. Yazid Shammout im Gespräch mit shz.de. Es seien sogenannte Impf-Durchbrüche, weil alle 94 Be...

