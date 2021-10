Corona-Lage im Kreis Segeberg : Nach Ausbruch in Norderstedter Pflegeheim – Inzidenz sinkt wieder

Die Stadt Norderstedt hatte nach zahlreichen Corona-Fällen in einem Pflegeheim eine Inzidenz über 100. Inzwischen ist sie wieder gesunken. Dennoch bleiben die gemeldeten Fallzahlen im Kreis Segeberg verhältnismäßig hoch.

Norderstedt/Kreis Segeberg | Der Corona-Ausbruch im Norderstedter Senioren- und Pflegeheim Haus Hog'n Dor hatte auch für den Kreis Segeberg enorme Auswirkungen. So ist die 7-Tage-Inzidenz innerhalb kürzester Zeit in die Höhe geschnellt und schrammte am 24. Oktober knapp an dem Wert von 80 vorbei. Inzidenz in Norderstedt wieder gesunken Inzwischen sind die Zahlen wieder deut...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.