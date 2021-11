Ausbruch im Pflegeheim : Norderstedt: Weitere Bewohnerin stirbt nach Corona-Infektion im Haus Hog'n Dor

Eine weitere Testung aller Bewohner und Mitarbeiter hat ergeben, dass bis auf eine Bewohnerin alle anderen nicht oder nicht mehr infektiös sind. Damit endet die Überwachung der Einrichtung durch den Kreis Segeberg.

Norderstedt | Erneut gibt es im Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch im Norderstedter Senioren- und Pflegeheim Haus Hog'n Dor einen Todesfall zu verzeichnen. Damit steigt die Zahl derer, die an oder mit einer Corona-Infektion verstorben sind, auf sieben an. Zuletzt ist eine 92-jährige Heimbewohnerin verstorben, wie Kreissprecherin Sabrina Müller am Mittwoch (3. Nov...

