Seniorenheim in Bad Bramstedt : Nach Corona-Ausbruch auf Demenzstation: Weiterer Bewohner stirbt

Hinzu kommen weitere positiv getestete Bewohner und Mitarbeiter der Einrichtung in Bad Bramstedt.

Bad Bramstedt | Die Zahl der positiv getesteten Bewohner in der Seniorenresidenz Köhlerhof in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) ist weiter gestiegen. Das bestätigte Kreissprecher Robert Tschuschke am Freitagnachmittag (17. Dezember). Demnach sind seit dem Corona-Ausbruch Mitte Dezember inzwischen 25 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Hinzu kommt ein weiterer Tod...

