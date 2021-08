Commerzbank in Quickborn : Filiale in der Bahnhofstraße wird erst 2022 geschlossen

Nach Angaben einer Konzernsprecherin wird derzeit an einem Zeitplan für die Schließung von 260 Filialen gearbeitet.

Quickborn | Die Commerzbank hat Berichte korrigiert, wonach die Filiale in Quickborn schon im Oktober dieses Jahres schließen wird. Tatsächlich soll das nach Aussage von Dagmar Baier, Unternehmenssprecherin für die Region Nord, erst in 2022 passieren. „Für unsere Kunden ändert sich in Quickborn zunächst also nichts“, teilte sie schriftlich mit. Demnach bleiben di...

