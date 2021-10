Einheitsbuddeln : Citizens Forests pflanzt 775 Bäume in Bönningstedt – Tausende sollen folgen

Der Verein ist mit dem Einheitsbuddeln in die neue Pflanzsaison gestartet. Weitere Aktionen sind in Wedel, Quickborn und Hemdingen geplant.

Bönningstedt/Wedel/Hemdingen/Quickborn | Der Verein Citizens Forests ist in die neue Saison gestartet. Anlässlich des Einheitsbuddelns am Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) haben rund 60 Helfer Buchen, Eichen, Feldahorn und weitere Arten in Bönningstedt gepflanzt. 775 Pflanzen wurden in einem 320 Quadratmeter großen Waldstück eingebracht, das direkt an den „kleinsten Miyawaki-Wald Deutsc...

