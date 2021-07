Am Sonntagabend : Autofahrer nimmt Bus die Vorfahrt: Sieben Verletzte bei Unfall in Quickborn

Warum der Autofahrer die Vorfahrt missachtete, ist noch unklar. Auf der Kreuzung stießen beide Fahrzeuge zusammen.

Quickborn | Bei einem Unfall mit einem Linienbus in Quickborn (Kreis Pinneberg) sind am Sonntag (11. Juli) nach ersten Erkenntnissen der Polizei sieben Menschen verletzt worden. Offenbar hatte der Fahrer eines VW dem Bus die Vorfahrt genommen. Beide Fahrzeuge stießen daraufhin auf einer Kreuzung zusammen. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser g...

