Wegen der Briefwähler : Bundestagswahl: Quickborn braucht mehr Helfer als jemals zuvor

Fachleute im Quickborner Rathaus rechnen damit, dass zur Bundestagswahl erstmals 50 Prozent der Wähler in der Stadt ihre Stimme per Brief abgeben. Dadurch erhöht sich die Zahl der Wahlhelfer deutlich.

Quickborn | Sie garantieren, einen reibungslosen Ablauf von Wahlen, sind in den Wahlbüros erste Anlaufstelle für die Bürger und zählen die Stimmen, auch die der Briefwähler, aus: Während der Bundestagswahl 2021 am 26. September setzt die Stadt Quickborn in den eigenen Wahllokalen, aber auch denen in Bönningstedt, Hasloh und Ellerau insgesamt mehr als 260 ehrenamt...

