Wahl in Quickborn : Thomas Köppl legt sich fest: Bürgermeister will am 8. Mai wiedergewählt werden

Der aktuelle Bürgermeister steht seit 18 Jahren an der Spitze der Quickborner Verwaltung. Nun tritt der Unionskandidat erneut an und bekommt ganz besondere Wahlkampfhilfe.

Quickborn | Er hat sich Zeit gelassen mit seiner Entscheidung, auch wenn sie am Ende nicht wirklich überraschend kam: Thomas Köppl (CDU) bewirbt sich erneut um das Amt des Quickborner Bürgermeisters und hat seine Partei dabei hinter sich. Hinter ihm liegen schon drei anstrengende Wahlkämpfe. Der letzte hatte es besonders in sich. Warum also tut er sich das nochma...

