Hasloh : Brücke im Fasanenweg: Statiker soll Standsicherheit prüfen

Die Brücke ist baufällig. Darüber sind sich alle einig. Doch Hasloh will die Brücke unbedingt erhalten.

Hasloh | Eileen Rohrbach (SPD) ist sich sicher, dass die kleine Brücke am Fasanenweg in Hasloh stabil ist und nicht abgerissen werden muss. Das betont sie bereits seit Längerem in mehreren Fachausschüssen. Ein Experte habe sich das Bauwerk inzwischen angesehen. Der Beweis – ein Gutachten eines Statikers – fehlte jedoch bislang. Bürgermeister darf Verhandlun...

