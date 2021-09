Mögliche Brandstiftung : Feuer in Norderstedt: Wehr verhindert Ausbreitung der Flammen auf Kita

Einer Passantin fielen die brennenden Mülltonnen in dem Unterstand auf. Die Freiwillige Feuerwehr Harksheide verhinderte Schlimmeres.

Avatar_shz von Caroline Warmuth

30. September 2021, 16:40 Uhr

Norderstedt | In Norderstedt hat am Mittwoch (29. September) ein Unterstand an einer Kindertagesstätte in der Straße Kirchenplatz gebrannt. Eine Passantin bemerkte gegen 21.23 Uhr mehrere brennende Müllcontainer, die in dem Unterstand abgestellt waren. Die Polizei ermittelt auch in Richtung einer Brandstiftung. Umgehend wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr alarmiert.

Feuerwehr verhinderte Ausbreitung des Feuers

Als die ersten Kameraden vor Ort eintrafen, bestätigte sich das Bild, und der Unterstand stand bereits im Vollbrand, wie Feuerwehr-Pressesprecher Niels Philip Kögler mitteilte. Eine Fensterscheibe der Kita sei bereits geborsten, und der Brandrauch drang ins Innere des Gebäudes. Die 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Harksheide verhinderten am Ende, dass die Flammen auf das Gebäude übergreifen konnten. Kurze Zeit später war das Feuer gelöscht.

„Um auch an letzte Glutnester gelangen zu können, mussten durch die Einsatzkräfte sowohl Reste des Unterstandes demontiert als auch die abgehängte Decke im Inneren der Kindertagesstätte geöffnet werden. Zudem galt es, die Räumlichkeiten mittels einer Überdruckbelüftung rauchfrei zu bekommen. Insgesamt zogen sich die Maßnahmen der Feuerwehr somit bis rund 23.45 Uhr hin“, schildert Kögler.



Polizei: Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Personen sind bei dem Feuer nicht zu Schaden gekommen. Niemand befand sich zum Brandzeitpunkt in dem Gebäude, wie Polizei-Pressesprecherin Sandra Firsching mitteilte. Zur Schadenshöhe äußerte sie sich ebenso wie die Feuerwehr nicht. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Hinweise zur Brandursache liegen noch nicht vor. Nach Angaben der Polizei kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und ist nun auf der Suche nach weiteren Zeugen, die zwischen 20 Uhr und der Brandzeit eine verdächtige Person in der Nähe der Kita gesehen haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer (040) 528060 entgegen.