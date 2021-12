Norderstedt : Brand in Doppelhaushälfte – Wasserrohrbruch unterstützt Arbeit der Feuerwehr

Der Bewohner selbst hatte an diesem Abend ein Knistern aus seinem Badezimmer wahrgenommen. Anschließend bemerkte er den Brandausbruch.

Norderstedt | In Norderstedt ist am Sonntag (12. Dezember) im Badezimmer einer Doppelhaushälfte am Buschberger Weg ein Feuer ausgebrochen. Infolgedessen kam es zudem zu einem Wasserrohrbruch, der den 25 Einsatzkräften der Feuerwehr zu Gute kam. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Bewohner entdeckt Brand im Badezimmer Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Niels...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.