Unfair und eine Enteignung : Bönningstedts CDU übt scharfe Kritik an neuer Baumschutzsatzung

Seit 2008 schützt Bönningstedt Bäume auf dem Gemeindegebiet. SPD und BWG reicht das aber nicht aus. Im Gemeinderat berieten sie über einen entsprechenden Antrag.

Bönningstedt | Seit 2008 hat die Gemeinde Bönningstedt eine Baumschutzsatzung. Wie der Name schon verrät, ist sie dazu da, schützenswerte Bäume vor einer drohenden Fällung zu bewahren. Zumindest wenn sie auf Gemeindegrund stehen. Den Sozialdemokraten und der Bönningstedter Wählergemeinschaft (BWG) reicht das nicht. Also stellten sie in der Gemeinderatssitzung einen ...

