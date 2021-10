Zwei Jahre nach Großbrand : Bönningstedter Golf-Club Wendlohe baut Driving Range wieder auf

In der Nacht zum 1. November 2019 ist die Driving Range des Bönningstedter Golf-Clubs vollständig niedergebrannt. Ziemlich genau zwei Jahre später steht der Neubau.

Bönningstedt | „Vor gut zwei Jahren haben wir hier an dieser Stelle in den nassen und qualmenden Trümmern der Driving Range gestanden“, erinnerte Dr. Holger Seidel, Präsident des Bönningstedter Golf-Clubs Wendlohe, an den Großbrand auf der Anlage. In der Nacht zum 1. November 2019 ging die Driving Range in Flammen auf. Der Grund wurde bis heute nicht ermittelt, aber...

