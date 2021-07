Nach Großbrand in Bönningstedt : Wiedereröffnung des Rewe-Marktes im August „unwahrscheinlich“

Das Großfeuer im Dachstuhl in Bönningstedt hat zwar keinen Schaden in dem Rewe-Markt verursacht, aber beim Einsatz der Feuerwehr ist Löschwasser eingedrungen. Jetzt steht die Wiedereröffnung am 11. August auf der Kippe.

Bönningstedt/Quickborn | Mehr als eine Woche ist es her, dass der Dachstuhl über dem Rewe-Markt in Bönningstedt Feuer gefangen hat und am Ende komplett ausgebrannt ist. Am Dienstagvormittag (29. Juni) sind acht Menschen bei dem Brand verletzt worden, vier von ihnen mussten zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Dachstuhl war nicht mehr zu retten. Mit ihm sind i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.