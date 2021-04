Bauarbeiten sind gestartet : Bönningstedts Rewe-Markt bleibt knapp drei Monate geschlossen

Auch in der Quickborner Filiale wird bereits gebaut. Eine vorübergehende Schließung von rund zwei Monaten kommt noch.

Bönningstedt | Jetzt folgen auf zahlreiche Diskussionen und Beschlüsse die Taten. Der Rewe Markt am Marktplatz in der Gemeinde Bönningstedt ist seit wenigen Tagen geschlossen. Grund dafür sind die umfangreichen Erweiterungsmaßnahmen. Dafür muss das Geschäft einige Monate für den Kundenverkehr geschlossen bleiben. Erst am 11. August, 7 Uhr, werden sich wieder die Tür...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.