Nach Großfeuer in Bönningstedt : Spendenkonzert: Kirchenmusiker spielen für die Brand-Opfer

Kirchenmusiker Christoph Merkel hat ein Spendenkonzert für die Brand-Opfer auf die Beine gestellt. Es soll ein Dankeschön an die bisherigen Unterstützer sein, aber es sollen auch weitere Spenden gesammelt werden.

Bönningstedt | Es ist nun länger als zwei Wochen her, dass der Dachstuhl über dem Bönningstedter Rewe-Markt in Flammen aufgegangen ist. Rund 160 Einsatzkräfte eilten am 29. Juni zur Einsatzstelle am Marktplatz, doch die Wohnungen waren nicht mehr zu retten. Fast wie ein Mahnmal ragt das Dachstuhl-Gerippe in den Himmel und legt den Blick frei auf das Wenige, was von ...

