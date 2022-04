Bönningstedt baut Netzwerk auf : So helfen Kirche und Willkommens-Team ukrainischen Flüchtlingen

Pastor Christopher Fock von der Simon-Petrus-Kirche und Gisela Meckes-Freywald vom Willkommens-Team Bönningstedt bündeln die Unterstützung für geflüchtete Menschen aus der Ukraine in ihrer Gemeinde.

Bönningstedt | Hilfe hat viele Gesichter. Das ist auch in Bönningstedt so, wie sich nach dem Großbrand in der Gemeinde im vergangenen Jahr das letzte Mal zeigte. Innerhalb von wenigen Stunden bündelten zahlreiche Bürger ihre Kräfte, um den Menschen zu helfen, die gerade alles verloren hatten. Alles unbürokratisch, gezielt und schnell. Kurz nachdem Russland die Uk...

