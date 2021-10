Corona in Bönningstedt : Gemeinschaftsschule Rugenbergen: Experte rät von Luftreinigern ab

Der Schulverband Rugenbergen hat zur Vermeidung von Corona-Infektionen der Schüler über die Anschaffung von mobilen Luftreinigern nachgedacht. Ein Experte hat den Politikern nun davon abgeraten.

Bönningstedt | Wenn es um mobile Luftreiniger für die Gemeinschaftsschule Rugenbergen in Bönningstedt geht, hat Fachmann Peter Hauser vom Büro Boll + Hauser eine sehr klare Meinung. „Damit hauen wir unsere Steuergelder raus für nichts“, sagte er während der jüngsten Sitzung des Schulverbandes Rugenbergen. Er hält also nicht viel davon, solche Geräte in die Klassenrä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.