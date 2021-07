Bönningstedt/Hasloh : Nach einem Jahr Pause erleben Kinder fast normales Sommercamp

Das Team um Jugendzentrumsleiterin Martina Niehusen hat viel dafür getan, dass das Camp in diesem Jahr wieder stattfinden konnte. 20 Kinder und Jugendlichen sind an die Ostsee gefahren.

Hasloh/Bönningstedt | In den beiden Jugendzentren in Hasloh und Bönningstedt war es in den vergangenen Monaten ungewöhnlich ruhig. Die Pandemie hat große Treffen und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche einfach unmöglich gemacht. Ein Zustand, mit dem Leiterin Martina Niehusen keinesfalls zufrieden war. Doch jetzt hat sie einen Schritt in Richtung Normalzustand gewagt...

