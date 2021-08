Bönningstedt : Fußballplatz des SV Rugenbergen muss erneut saniert werden

Der Sportplatz ist nach Regenereignissen für die Fußballer kaum noch bespielbar. Das Wasser kann nicht mehr ausreichend ablaufen. Die Politik will nun eine Lösung finden.

Bönningstedt | Dunkle Streifen ziehen sich in unregelmäßigen Abständen durch das Grün der südlichen Ecke, sie sind die noch sichtbaren Spuren für einen Versuch, den Bereich in der Nähe der Eckfahne trocken zu legen, der aber kläglich scheiterte. Es geht um das Fußballfeld drei des SV Rugenbergen im Werner-Bornhold-Sportzentrum in Bönningstedt. Kürzlich befasste sich...

