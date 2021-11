Nach Taten in Norderstedt : Einbruch in Bönningstedter Postverteilungszentrum – diverse Pakete geöffnet

Die Täter sind vermutlich in der Nacht in das Verteilungszentrum an der Bönningstedter Bahnhofstraße eingedrungen. Dort haben sie diverse Pakete geöffnet.

Bönningstedt | Diebe scheinen es momentan auf die Post abgesehen zu haben: Nachdem es in Norderstedt bereits zu drei Einbrüchen in Verteilungslager der Post gekommen ist, haben Unbekannte nun auch in der Nachbargemeinde Bönningstedt zugeschlagen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (11. November) sind die Einbrecher in das Postverteilungszentrum an der Bönni...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.