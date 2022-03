Trotz Nachbesserungen : Bönningstedt: Bürger lehnen Bauprojekt an der Bahnhofstraße weiterhin ab

Die Entwürfe für ein Mega-Bauprojekt an der Bahnhofstraße in Bönningstedt wurden überarbeitet, fallen bei den Anwohnern aber immer noch glatt durch.

Bönningstedt | Bauprojekte haben es in der Gemeinde Bönningstedt momentan alles andere als leicht. Da wäre die Verlegung des Aldi-Marktes vom Ortsrand näher an das Zentrum, die Vergrößerung des bereits vorhandenen Rewe-Marktes am Marktplatz, die Überplanung des Bunge-Geländes an der Kieler Straße und jetzt die Planungen für ein neues Großbauprojekt entlang der Bahnh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.