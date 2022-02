Ruhestörung in Bönningstedt : Motor in Nacht laufen gelassen – Polizei nimmt betrunkenen Mann fest

Weil der 28-Jährige den Motor seines Autos rund eine halbe Stunde lang durchgehend laufen ließ, verständigten Anwohner die Polizei. Der Mann versuchte sogar, die Beamten zu provozieren.

Bönningstedt | Ein 28-jähriger Mann hat am frühen Sonntagmorgen (20. Februar) in der Gemeinde Bönningstedt (Kreis Pinneberg) für ordentlich Lärm gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, stand er mehr als eine halbe Stunde mit seinem grauen Mercedes an der Ellerbeker Straße und ließ grundlos den Motor laufen. Auch als die von den Anwohnern alarmierten Beamten der Poliz...

