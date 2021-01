Erste Bilanz : Biogasanlage Ellerau: Wie lohnend war die Flexibilisierung?

2020 investierte Ellerau in die Flexibilisierung der Biogasanlage 1,4 Millionen Euro. Jetzt wurde Bilanz gezogen.

Ellerau | Ein Jahr ist es jetzt her, dass die Kommunalbetriebe Ellerau (KBE) die bereits 2007 in Betrieb genommene Biogasanlage in ihrer Funktionsweise noch einmal aufgepeppt haben. 1,4 Millionen Euro sind zu diesem Zweck in die Anlage geflossen. „Flexibilisierung...

