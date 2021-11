Eröffnung während Corona : So lief das erste Jahr im Norderstedter Albertinen Hospiz

Innerhalb eines Jahres hat das Team 126 Menschen auf ihrem letzten Lebensweg begleitet. Dabei war der Start der Einrichtung durch die Corona-Pandemie geprägt.

Norderstedt | Vor ziemlich genau einem Jahr ist das Band am Eingang des Albertinen Hospizes in Norderstedt final durchgeschnitten worden. Mitten in der Corona-Zeit haben sich die Verantwortlichen für den Startschuss der Einrichtung im Norderstedter Stadtteil Friedrichsgabe entschieden. Inzwischen hat sich das Team um den neuen Geschäftsführer Pastor Walther Seiler ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.