Ein Jahr nach der Eröffnung : Bilanz: So lief das erste Jahr für das Hasloher Pflanzencenter Klein

Christian Klein blickt auf ein Geschäftsjahr am Standort Hasloh zurück. Er startete sein Pflanzencenter kurz vor dem Corona-Lockdown. Trotzdem ist seine aktuelle, wirtschaftliche Situation zufriedenstellend.

Hasloh | Christian Klein hat sein Gartencenter in der Gemeinde Hasloh im vergangenen Jahr im Juni eröffnet – mitten in Zeiten der Corona-Pandemie. Dazu gehört Mut, aber auch unternehmerisches sowie zukunftsorientiertes Denken und Handeln. Klein musste direkt zu Beginn einstecken: Kurz nach dem Start ging es für den gelernten Floristen direkt in den Lockdown...

