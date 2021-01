Bewohner kurzzeitig evakuiert : „Betreutes Wohnen“ in Norderstedt: Feuerwehr löscht brennendes Laken

Der Brandherd befand sich im Kellergeschoss. Der Einsatz dauert bis in den frühen Samstagmorgen hinein.

Norderstedt | Die Freiwillige Feuerwehr Harksheide hat am späten Freitagabend (29. Januar) ein Feuer in einem Keller in der Straße Am Exerzierplatz gelöscht. Ein Laken war aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Wie die Feuerwehr am Samstag (30. Januar) ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.